Schianto frontale tra due auto: 8 chilometri di coda

Mattinata complicata lungo la strada Statale 45bis che collega la città alla Valsabbia: un incidente avvenuto poco prima delle 8.30, in territorio di Gavardo, ha mandato completamente in tilt la viabilità della già trafficata arteria.

Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di uno schianto frontale tra due auto: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Per fortuna, le due donne - di 53 e 59 anni - coinvolte nell'incidente non hanno riportato ferite gravi: sono state soccorse dai volontari di Roè Volciano e del Cosp di Bedizzole, e poi portate al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo per alcuni accertamenti.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi è stato istituito il senso unico alternato e, inevitabilmente, si sono formate lunghe colonne: la coda ha raggiunto una lunghezza di 8 chilometri e si è poi smaltita dopo oltre due ore. La viabilità è stata gestita dalla polizia locale della Valsabbia.