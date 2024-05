L’autista sbaglia manovra e finisce nel prato con il pullman

Una manovra sbagliata e il pullman che guidava è piombato nel prato adiacente alla carreggiata. È successo nella mattinata di oggi (mercoledì 15 maggio) a Gavardo. Il mezzo di trasporto è finito di traverso in mezzo alla strada, bloccando così il transito.

Impossibile spostarlo: i tentativi dell’autista sono stati tutti vani. Grazie al provvidenziale intervento di una ditta della zona si è evitato che la strada rimasse chiusa a lungo: la ditta ha infatti messo a disposizione una ruspa, che è poi stata utilizzata per trascinare il pullman fuori dal prato e portarlo sulla careggiata. Nessun grave danno, per fortuna: il pullman è ripartito, liberando così la strada. Sul posto, per coordinare le operazioni, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale della Valsabbia.