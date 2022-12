Incidente con la moto da cross: biker soccorso dall'eliambulanza

Vittima di una brutta caduta dalla moto da cross, avvenuta lungo i sentieri del Monte Tesio a Gavardo, un 47enne è stato soccorso dai tecnici della V delegazione bresciana del soccorso alpino e poi trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia. L'incidente nel pomeriggio di sabato tre dicembre: il biker avrebbe riportato traumi e fratture agli arti inferiori, ma le sue condizioni non sarebbero critiche e il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Le operazioni per soccorrerlo non sono affatto state semplici. Il 47enne è stato raggiunto da un tecnico del soccorso alpino, poi è stato trasportato per un tratto con la barella portantina, infine caricato, con il verricello, a bordo dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.