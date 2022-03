Non tira il freno a mano al furgone, folle incidente in ospedale: travolta una donna

Travolta da un furgone a quanto pare per il freno a mano tirato male: ha riportato serie lesioni l’operatrice sociosanitaria vittima dell’incredibile incidente di mercoledì pomeriggio all’ospedale di Gavardo. Come scrive Bresciaoggi, la donna è stata investita dal furgone e poi schiacciata contro il muro: avrebbe riportato traumi e lesioni importanti alle gambe. Subito ricoverata, gli accertamenti sono in corso.

L’incidente

Tutto è successo intorno alle 14.30. In ospedale si presenta un furgone per il trasporto di medicinali, guidato da un giovane autista trentino. Quest’ultimo parcheggia il mezzo e scende a piedi per chiedere informazioni all’accettazione. Ma qualcosa va storto: il furgone comincia a muoversi in discesa, prende velocità e si schianta contro il muro, non prima - come detto - di aver travolto una povera oss che in quel momento stava attraversando a piedi un passaggio pedonale.

I soccorsi

Sarebbero state le grida della donna ad attirare l’attenzione dell’autista e degli altri dipendenti del nosocomio valsabbino. E’ stata subito soccorsa e altrettanto rapidamente ricoverata. Come da prassi, trattandosi di un infortunio sul lavoro, i rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto degli agenti della Polizia Locale della Valsabbia.