Schianto in galleria, un groviglio di lamiere: ferite due giovani donne

Spaventoso incidente, nella prima mattinata di mercoledì, lungo la Statale 45bis in territorio di Gavardo. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Salò, che si è occupata dei rilievi, due auto si sono scontrate all'interno della galleria San Biagio.

Un impatto violento, tanto da ridurre ad un ammasso di lamiere le macchine (due Fiat 500). Per le due donne che erano al volante delle utilitarie si è inizialmente temuto il peggio: sono state inviate due ambulanze e un’atomedica in codice rosso, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco.

Per fortuna l’allarme è rientrato dopo l’arrivo dei soccorritori di Nuvolento e Roè Volciano: le due donne - una 28enne e una 45enne - non sarebbero in gravi condizioni. Dopo le prime cure prestate sul posto, sono entrambe state trasportate all’ospedale di Gavardo e ricoverate in codice giallo e verde.

La Statale è stata chiusa al traffico - tra Villanuova e Gavardo - per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del manto stradale e si sono registrate code. La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco più di un'ora. Non si esclude che all’origine dello schianto ci sia il manto stradale reso particolarmente scivoloso da alcune lastre di ghiaccio.