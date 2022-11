Perde il controllo dell'auto e si schianta: ferita ragazza, code in galleria

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la galleria San Biagio, sulla strada Statale 45 bis, e ha finito per schiantarsi contro il muro del tunnel. Tanta, tantissima paura per la ragazza al volante della Lancia Ypsilon: una 24enne residente a Montichiari. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre, a Gavardo, in direzione della città.



La chiamata al numero per le emergenze è scattata verso le 7.20: per i soccorsi è intervenuta un’ambulanza del nucleo volontari Anc Valle Del Chiese. La 24enne avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche: dopo le prime cure è stata trasferita alla clinica Poliambulanza di Brescia (il ricovero è avvenuto in codice giallo).

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Salò, che stanno cercando di chiarire le cause all'origine dello schianto. Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto: la 24enne avrebbe fatto tutto da sola. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti in entrambi i sensi, smaltiti nell'arco di 30 minuti.