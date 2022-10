Incidente in auto con la sua bambina: morto papà di 23 anni

È il 23enne Edy Berisa la vittima del tragico incidente stradale, avvenuto giovedì pomeriggio verso le 13.30 a Nuvolera, lungo la strada statale 45bis.

Il ragazzo era al volante di una Renault Clio, su cui era presente anche la sua bambina di un anno. Stando a quanto ricostruito finora, pare che l'auto abbia invaso l'opposta corsia di marcia mentre viaggiava in direzione di Salò: in quel momento stava sopraggiungendo un mezzo pesante e l'impatto è stato inevitabile.

Edy Berisa è morto sul colpo, la bambina si è invece salvata ed è stata ricoverata in codice giallo al Civile, dov'è arrivata a bordo dell'elisoccorso. Lesioni non gravi anche per il camionista, un 52enne, portato alla Poliambulanza a bordo di un'autolettiga.



Come sempre avviene in questi casi, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. I veicoli coinvolti sono finiti sotto sequestro, mentre la salma di Berisa si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Il ragazzo era originario dell'Albania, ma da tempo era di casa a Gavardo. Meno di un mese fa aveva compiuto 23 anni, festeggiando come sempre con Martina, la sua amata compagna che lavora in un negozio del paese. In Val Sabbia era conosciuto per aver giocato a calcio in alcune squadre dilettantistiche e per aver svolto, in passato, il lavoro di bodyguard.