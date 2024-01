Investita davanti alla ferramenta, donna finisce in ospedale

Una donna di 74 anni è stata portata in ospedale, dopo essere stata investita lungo via Stazione a Gavardo. L'incidente è avvenuto davanti alla ferramenta Zambelli, verso le 8.40 di oggi, martedì 23 gennaio. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale della Valsabbia, intervenuti sul posto con una pattuglia per raccogliere i rilievi del caso.

I soccorsi sono stati affidati a un'ambulanza del Nucleo Volontari ANC Valle del Chiese di Roè Volciano: i sanitari hanno condotto la 74enne nel nosocomio del paese, situato a solo un chilometro di distanza dal luogo del sinistro. Per fortuna, l'anziana signora se l'è cavata con lesioni di lieve entità: è stata ricoverata al pronto soccorso per ricevere le cure del caso e verrà poi dimessa.