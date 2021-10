Terribile caduta in bici, bimbo di 7 anni portato al Pediatrico del Civile

Gavardo. I genitori di un bambino di 7 anni hanno passato un venerdì davvero terribile, a causa di una brutta caduta in bici del loro figlioletto.

Verso le 18.20, il bimbo stava pedalando in via Don Primo Mazzolari – zona residenziale scarsamente trafficata e circondata da spazi verdi – quando ha improvvisamente perso il controllo della sua piccola bicicletta. La caduta è stata davvero rovinosa, tanto da richiedere l'intervento del 118.

Sul posto si è precipitata un'ambulanza del Soccorso Pubblico Franciacorta, che – dopo le prime cure – ha accompagnato il bambino all'ospedale pediatrico del Civile di Brescia: è stato ricoverato in codice giallo e tenuto in osservazione visti i seri traumi riportati, considerando inoltre la giovanissima età. I genitori sono sempre al suo fianco, per fargli coraggio e rincuorarlo.