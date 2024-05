Auto piomba sulla rotonda, fa strage di cartelli e si schianta contro un muro

Attimi di paura a Gavardo nella mattinata di ieri, mercoledì 1° maggio: per cause al vaglio dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia, un’auto è uscita di strada, piombando su una rotatoria. Nella corsa "impazzita", il veicolo ha divelto diversi cartelli stradali prima di schiantarsi contro il muretto di cinta di un’abitazione. Tanti danni e altrettanto spavento, ma nessuna grave conseguenza per la persona che era al volante. È solo uno dei tanti interventi effettuati dagli agenti della Locale nella giornata della Festa del Lavoro: si sono infatti occupati dei rilievi di altri due incidenti avvenuti lungo le strade della Valsabbia. Poco prima delle 10, una 54enne si è schiantata contro un’auto, che viaggiava nell’opposto senso di marcia, mentre percorreva in bici via del Canneto. Per la donna lievi ferite, medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo.

Poco più tardi, a Barghe, una donna alla guida di un'utilitaria ha perso il controllo ed è uscita di strada. Per fortuna l’automobilista non ha rimediato traumi o ferite. Non solo incidenti: a Sabbio Chiese i poliziotti hanno aiutato un automobilista in difficoltà, perché aveva forato gli pneumatici: lo hanno scortato per consentirgli di uscire in sicurezza dalla tangenziale.