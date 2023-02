🔴 Auto si ribalta sulla Provinciale: tanta paura per un giovanissimo

Tanta la paura, venerdì notte, per un incidente che ha visto coinvolto a Gavardo un ragazzo di soli 19 anni.Â

Poco prima delle 23, il giovane stava percorrendo – al volante della sua auto – la Strada Provinciale 116, nel tratto che prende il nome di via Andrea Gosa. Per cause da accertare, il veicolo ha improvvisamente sbandato, finendo per ribaltarsi in prossimità del supermercato Lidl.

Per i soccorsi sono stati inviati sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e un'ambulanza dei volontari di Roé Volciano. Fortunatamente, il neopatentato se l'è cavata con ferite di lieve entità (e un grande spavento).

I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Polizia Stradale. Sembra essere escluso il coinvolgimento di un veicolo terzo. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo, perdendo improvvisamente il controllo del mezzo per motivi ancora al vaglio: dalla distrazione al colpo di sonno o all'eccesso di velocità , nessuna ipotesi è al momento esclusa.