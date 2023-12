Auto si schianta contro un muro: il conducente era ubriaco fradicio

Era ubriaco fradicio e ha perso il controllo dell'auto, finendo per schiantarsi contro un muro. Fortunatamente non è rimasto gravemente ferito, ma per lui è scattato il ritiro della patente, oltre a una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il fatto, reso noto nella giornata di oggi, risale alla notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre: l’incidente è avvenuto a Gavardo, nel cuore della notte.

A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio: oltre ai sanitari che hanno prestato le prime cure al conducente dell'auto, un giovane uomo residente in Valsabbia, sul posto è sopraggiunta una pattuglia della polizia locale che era impegnata nei controlli del territorio. Agli agenti non è sfuggito lo stato di alterazione in cui versava il giovane alla guida e lo hanno sottoposto agli esami per accertare se avesse assunto alcolici prima di mettersi al volante. Il responso è stato inequivocabile: aveva 2,5 grammi di alcool per litro di sangue, un tasso cinque volte superiore al consentire (il massimo tollerato dalla legge è 0,5). Nei suoi confronti, oltre al ritiro della patente, è scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza.