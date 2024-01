Auto piomba nell’aiuola dopo lo schianto contro un palo: ferita una ragazza

Spaventoso incidente martedì mattina a Gavardo, per fortuna senza conseguenze drammatiche. In ospedale con un forte shock, ma traumi e ferite lievi, la ragazza di 21 anni che era al volante dell’auto finita prima contro un palo e poi piombata in un’aiuola. Sulla dinamica del sinistro, avvenuto dopo le 7.30 in via 11 settembre, indagano i carabinieri, ma una cosa pare certa: la 21enne avrebbe fatto tutto da sola. Per cause da chiarire, la macchina è finita prima contro un palo, finendo per abbatterlo, poi si è ribaltata nell’aiuola.

Impatto violento, ma - come detto - la 21enne è uscita praticamente illesa dall’abitacolo: è stata comunque portata all’ospedale di Gavardo per alcuni accertamenti. Sul posto, oltre a un'ambulanza dei volontari di Roè Volciano, sono intervenuti i vigili del fuoco.