Investita mentre va in farmacia: Agnese è morta all'ospedale Civile

Agnese Quarena non ce l'ha fatta. La donna – 77 anni l'età – è morta in un letto dell'ospedale Civile di Brescia, dov'era stata ricoverata lo scorso 27 aprile, dopo essere stata investita in via Terni a Gavardo, nella frazione di Sopraponte.

L'incidente

Nel pomeriggio di sabato 27 aprile, l'anziana signora era appena uscita di casa per dirigersi in farmacia: abitava proprio di fronte, a poche decine di metri di distanza. Mentre stava attraversando la strada (non è chiaro se fosse sulle strisce pedonali: gli accertamenti sono in corso) è transitata la Dacia: il conducente, in cerca di un parcheggio, avrebbe frenato per fare manovra, in retromarcia, senza avvedersi della donna alla sue spalle. Colpita a bassa velocità, è stata comunque travolta e sbalzata con violenza sull'asfalto: ha battuto la testa e ha perso i sensi.



Soccorsa dai sanitari dell'automedica, dai volontari di un'ambulanza del Van di Nuvolento e dall'équipe dell'elisoccorso, era stata intubata e poi ricoverata d'urgenza in Rianimazione al Civile: ha riportato un gravissimo trauma cranico, che alla fine si è rivelato letale.



I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale della Valsabbia: al volante della Dacia c'era un 69enne di Paitone, subito sottoposto all'alcol test (è risultato negativo).