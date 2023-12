Schianto in galleria, tangenziale paralizzata: code di chilometri

Lunghe code e rallentamenti sulla Statale 45bis: a mandare in tilt il traffico, nella mattinata di oggi (martedì 5 dicembre) un incidente avvenuto all’interno del tunnel di Gavardo. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra due auto.

Tre le persone coinvolte, tutte donne: tra loro anche una ragazzina di 16 anni. Per fortuna, per nessuna di loro si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano e una pattuglia della polizia locale della Valle Sabbia, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.

Più pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico, soprattutto in direzione di Villanuova sul Clisi: si segnalano rallentamenti e colonne fino all’imbocco della Sp 116.