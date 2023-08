Si schiantano in moto nella notte: paura per due ragazzi

Incidente stradale nella notte sulla Ss45bis Gardesana, tra Gargnano e Tignale all'altezza del bivio per la Sp38: poco dopo le 4 due ragazzi di 16 e 18 anni sono finiti a terra mentre erano in sella a una moto, una lunga scivolata a seguito della quale, per fortuna, si sono procurati solo ferite lievi.

Sono stati soccorsi dalle ambulanze dei Volontari del Garda di Salò e della Croce Bianca di Limone: entrambi trasferiti in ospedale a Gavardo, sono stati ricoverati in codice giallo e verde. Le loro condizioni non destano preoccupazione.