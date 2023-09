Scooter contro auto, poi travolge un passeggino: feriti due fratellini

Tanta paura per due fratellini di 2 e 4 anni, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio a Gargnano.

Verso le 18.20, uno 'scuterone' guidato da un 45enne di Tremosine si è scontrato con un'auto che stava svoltando per entrare nell'autosilo di piazzale Boldini. A seguito dell'impatto, il motociclo – ormai fuori controllo – ha travolto il passeggino di una famiglia svizzera, sul quale si trovavano i due bambini.

Ad avere la peggio è stato il più grande, quello di 4 anni, sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto. Ha riportato lesioni al volto e diversi traumi: è stato portato in ambulanza al pronto soccorso pediatrico del Civile, dov'è stato ricoverato in codice giallo. Il fratellino se l'è cavata con traumi ed escoriazioni di lieve entità , mentre il motociclista ha subito probabili fratture agli arti (le sue condizioni non preoccupano, comunque).

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze dei Volontari del Garda di Gargnano, rilievi e testimonianze sono stati raccolti dagli agenti della Locale e dai carabinieri della locale stazione.