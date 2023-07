Si schianta con la moto contro un cancello: ragazzo lotta per la vita

Dalla Germania era approdato sulle sponde del Lago di Garda per trascorrere una vacanza all’insegna di relax e divertimento, ma ora lotta per la vita in letto del reparto di Seconda Rianimazione del Civile di Brescia. Il giovane turista, ha solo 20 anni, è stato vittima di un grave incidente stradale avvenuto a Gargnano nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 26 luglio.

Il ragazzo era in sella alla sua moto che, per cause da accertare, ha finito per schiantarsi contro una cancellata in ferro di via Valvestino. Un impatto tremendo, tanto da deformare la struttura e il casco di protezione del ragazzo. Stabilizzato sul posto dall’equipe medica del 118 e dai sanitari del grippo volontari del Garda di Salò, è stato poi trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia. Come detto, le condizioni del 20enne sarebbero molto critiche: è in pericolo di vita e la prognosi resta riservata.

Coinvolto nello schianto anche un 22enne che viaggiava, ma su un’altra moto, insieme al giovane tedesco: è stato ricoverato, in codice giallo, all’ospedale di Gavardo. Sarà proprio lui, appena si rimetterà, a riferire agli agenti della polizia locale di Gargnano le cause e i motivi del terribile schianto. Non ci sarebbero infatti testimoni o telecamere che possano aiutare la Locale a ricostruire la dinamica dell’incidente.