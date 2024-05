Schianto in moto sulla Statale, due feriti: strada chiusa e traffico in tilt

Tre persone coinvolte nello schianto e due feriti in ospedale: strada chiusa e lunghe code domenicali sulla strada Gardesana. È la breve cronaca dell’incidente di domenica pomeriggio a Gargnano, lungo la Ss45bis all’altezza dell’incrocio con la frazione di Villa: è qui che si è verificato l’impatto tra una moto Bmw e una Fiat, in cui ad avere la peggio sono stati i due turisti – residenti in Veneto – a bordo della due ruote.

Due feriti, traffico in tilt

Feriti un uomo e una donna di 66 e 62 anni: la signora è stata trasferita in ospedale a Brescia, al Civile, dall’elisoccorso decollato da Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante qualche serio trauma. Ricoverato in codice giallo anche il compagno, ma a Gavardo, medicato e accompagnato in ospedale da un’ambulanza dei volontari di Garda Emergenza.

Di fatto illesa la donna (65 anni) alla guida della vettura. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Locale: per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, come detto, è stato necessario chiudere la strada. Lunghe code e traffico in tilt quasi all’ora di punta del rientro della domenica.