Scooter si schianta contro un'auto: grave un uomo

Lo schianto lungo la Statale che attraversa Gargnano, il volo sull'asfalto, poi la corsa in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia. Avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita il 60enne che era in sella a uno scooter di grossa cilindrata coinvolto nell'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi (giovedì 13 luglio) sulla 45bis. L'uomo, di casa in paese, non avrebbe mai perso i sensi, per fortuna, e non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri, stando a una prima ricostruzione: la due ruote si sarebbe scontrata contro un'auto che si stava immettendo sulla Statale. Scattato l'allarme, pochi minuti dopo le 8, sul posto è sopraggiunta un'ambulanza del gruppo volontari del Garda a sirene spiegate. Come detto, il 60enne è posi stato trasferito nel nosocomio cittadino e ricoverato in codice rosso.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, già compromessa dalla chiusura della Statale a Salò, a causa degli alberi sradicati dal forte vento. Sul posto, per gestire il traffico andato completamente in tilt, è intervenuta anche la polizia locale.