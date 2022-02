Frontale tra due auto, Statale chiusa e traffico paralizzato: code di chilometri

Traffico paralizzato sulla Gardesana per un incidente stradale in territorio di Gargnano, avvenuto verso le 8.40 all'altezza dell'hotel Meandro.

Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri, una Golf con a bordo una coppia di trentini avrebbe sbandato nell'altra corsia affrontando un curva, finendo poi per schiantarsi frontalmente con una Dacia (guidata da un uomo de paese), che procedeva in direzione opposta verso Salò.

Non si segnalano feriti gravi. A destare maggiore preoccupazione il Gargnanese sulla Dacia, soccorso in codice giallo da un'ambulanza e portato in ospedale per ricevere le cure del caso.

Per rimuovere i veicoli e mettere in sicurezza la strada è stato necessario chiudere la Statale per oltre un'ora. Code chilometriche si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Ora la situazione sta tornando lentamente alla normalità.