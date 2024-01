Camion resta incastrato in galleria: traffico nel caos sulla Statale

Ancora un camion incastrato in una delle gallerie sella SS45Bis Gardesana Occidentale. Un copione che si ripete ciclicamente mandando, come è ovvio che sia, completamente in tilt il traffico della Statale.

È successo di nuovo nella mattinata di ieri, sabato 27 gennaio: un autoarticolato è rimasto bloccato all’interno della galleria d’Acli che il conducente ha imboccato nonostante i tanti cartelli piazzati lungo la strada per impedire il transito ai mezzi pesanti. Il conducente del camion ha dovuto però fermarsi a metà galleria, perché rimasto incastrato, e ingranare la retromarcia, bloccando il traffico in entrambi i sensi, per tornare sui suoi passi.

Episodi di questo genere non sono una novità all’interno delle gallerie presenti nel tratto tra tra Gargnano e Tignale.