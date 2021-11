Maxi tamponamento tra supercar in galleria: traffico in tilt, code di chilometri

Non è finito proprio benissimo un raduno di 'supercar' che ieri, domenica 7 novembre, ha visto diverse automobili coinvolte in un tamponamento in galleria sull’Alto Garda.

Verso le 14, due Aston Martin, un’Alfa Romeo e una Bmw si sono tamponate nel tunnel al confine tra Gargnano e Tignale. Il bilancio è di due auto semidistrutte e seri danni per le due rimanenti, oltre a cinque persone rimaste ferite nell’incidente: un ragazzo di 25 anni è stato portato all’ospedale di Gavardo per accertamenti. Le quattro vetture facevano parte dei 98 partecipanti provenienti da Lonato e diretti a Tignale.

Sul posto sono giunte due ambulanze, insieme a una squadra dei Vigili del fuoco partiti da Salò. Presenti anche gli agenti e i carabinieri per i dovuti rilievi e per gestire le code chilometriche che si sono create nei due sensi di marcia. La strada è rimasta chiusa per diverse ore: la galleria ha riaperto solo alle 17.30.