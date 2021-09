Si schianta in moto sotto gli occhi degli amici: paura per un ragazzo

Giovedì 2 settembre, un turista tedesco di 22 anni è rimasto ferito in un incidente in moto a Gargnano. Il ragazzo si trovava in vacanza in un campeggio insieme ad alcuni amici. Verso le 17, in sella alla sua motocross Husqvarna stava percorrendo la Strada Provinciale 9 in compagnia di due amici, quando, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato cadendo rovinosamente a terra.

Per i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza dei Volontari del Garda di Salò, insieme alla polizia locale di Gargnano, a cui sono stati affidati i rilievi del caso. Il giovane è stato medicato dai sanitari e trasportato all’ospedale di Gavardo, dov’è stato ricoverato in codice giallo. Ha riportato una brutta lesione a una gamba, ma dopo l’impatto è sempre rimasto cosciente.