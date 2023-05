Investita mentre passeggia: ragazza soccorsa dall'eliambulanza

Attimi di grande paura a Gargnano per un ragazza investita lungo via Rimembranza. Verso le 17.15 di mercoledì 10 maggio, la giovane – 34 anni l'età – è stata travolta da un veicolo all'altezza di Palazzo Feltrinelli.

A seguito dell'impatto, la 34enne è stata sbalzata sul selciato, riportando serie lesioni. Per i soccorsi è stata fatta intervenire l'eliambulanza decollata dal Civile di Brescia: l'équipe medica del 118, dopo le prime cure in loco ha adagiato la ragazza sulla barella e l'ha caricata sul velivolo per il trasporto all'ospedale Borgo Trento di Verona, dov'è stata ricoverata in codice giallo.

Oltre all'elisoccorso, sul posto sono intervenute un'autolettiga della Croce Bianca di Limone sul Garda e una pattuglia della Polizia Locale: gli agenti hanno raccolto i rilievi e le testimonianze che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.