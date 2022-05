Cade dal marciapiede, ragazzino investito da un'auto davanti a scuola

Una mattinata come tante, fuori dall'Itis Beretta di Gardone Val Trompia: i ragazzi assiepati sul marciapiede, in attesa del suono della prima campanella. Mercoledì mattina, però, qualcosa è andato storto e uno degli studenti ha perso l'equilibrio, cadendo all'indietro proprio mentre lungo via Convento passava un'auto. Il 15enne sarebbe stato urtato - per fortuna lievemente - dalla macchina, ed è poi rovinato sull'asfalto.

L'incidente poco prima delle 8, davanti a decine di studenti: allertati i soccorsi, sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un'ambulanza e un'automedica. Il ragazzino non avrebbe battuto la testa: sarebbe riuscito a limitare i danni poggiando le mani sull'asfalto durante la brutta caduta. Ma avrebbe riportato lesioni ad una gamba e, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito all'ospedale di Gardone Val Trompia per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale, che ha raccolto le testimonianze ed effettuato i rilevi. Stando ai primi accertamenti, l'auto procedeva - per fortuna - a velocità molto contenuta. Il conducente si sarebbe immediatamente fermato, prestando soccorso al 15enne.