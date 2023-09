Schianto frontale tra un’auto e un bus carico di bambini: tanta paura e due feriti

Nella prima mattinata di ieri, giovedì 14 settembre, uno scuolabus carico di bambini si è schiantato frontalmente contro un’auto. È accaduto a Gardone Val Trompia: il pullman stava salendo per raggiungere la scuola elementare della frazione Magno quando, per cause al vaglio della polizia locale, ha finito per scontrarsi con una macchina che viaggiava nell’opposta direzione di marcia.

Tanta, tantissima, paura per i bambini - erano una trentina - che erano a bordo dello scuolabus, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Solo per uno dei piccoli alunni si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso: per lui, comunque, lievi lesioni. Anche il 24enne che era al volante della macchina è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale del corpo intercomunale della Valle Trompia che si sono occupati dei rilievi del caso. Come d prassi, sia l’automobilista sia il 24enne che guidava lo scuolabus sono stati sottoposti all’alcotest, risultando entrambi negativi.