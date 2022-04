Spaventoso schianto auto-moto sulla Provinciale: due feriti in ospedale

L'auto che si immette sulla Provinciale, pare senza rispettare la precedenza, poi lo schianto con una moto che sopraggiungeva in quegli istanti. Si sono vissuti attimi di apprensione, giovedì sera, a Gardone Val Trompia lungo la Provinciale 345.

La 'due ruote', guidata da un 35enne di casa in città, si è schiantata contro la fiancata di una Citroen C3 condotta da una 72enne di Lumezzane. A seguito del violento impatto, il giovane 'biker' sarebbe volato sull'asfalto, riportando seri traumi. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 19.30 e sul posto sono sopraggiunte, in codice rosso, due ambulanze.

I soccorsi

L'allarme è per fortuna rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: dopo le prime cure, il 35enne è stato trasferito all'ospedale di Gardone Val Trompia, per il ricovero in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico agli arti inferiori.

Dolorante e sotto shock anche la donna che era al volante dell'utilitaria: anche lei è stata trasportata in ospedale, sempre a Gardone, per le cure del caso.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla polizia locale del copro intercomunale della Valle Trompia: gli agenti, coordinati dal comandante Patrizio Tosoni, hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze. Stando ai primi accertamenti, all'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza da parte dell'utilitaria.