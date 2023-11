Schianto sulla Provinciale: biker sbalzato sull’asfalto, la moto piomba su un’altra auto

Spaventoso incidente nel tardo pomeriggio di martedì 21 novembre a Gardone Val Trompia. Nello schianto - avvenuto lungo la provinciale 345, all’altezza dell’incrocio con via Matteotti - sono rimasti coinvolte due auto e una moto. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il biker: un ragazzo di 22 anni. Sbalzato sull’asfalto, dopo l’impatto con un’utilitaria che stava immettendosi sulla provinciale, avrebbe riportato traumi e ferite, per fortuna non gravi. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, ma il ricovero alla Clinica Poliambulanza di Brescia è avvenuto in codice giallo.

La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale della Valtrompia, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, la moto sarebbe sbucata all’improvviso da dietro a un furgone che si era fermato per svoltare e avrebbe colpito l’utilitaria che si stava immettendo sulla provinciale. Dopo l’urto, la moto è piombata addoso a una macchina che procedeva nell'opposto senso di marcia.