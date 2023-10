Auto svolta, moto in sorpasso la centra: ragazzino sbalzato sull'asfalto

Lo schianto con un’auto e poi il volo sull’asfalto, per fortuna senza gravi conseguenze per il ragazzino che, in sella alla sua moto, stava andando a scuola. Tutto è accaduto poco prima delle 8 di oggi, mercoledì 18 ottobre, in via San Francesco d’Assisi a Gardone Val Trompia: è qui che la due ruote del 17enne ha centrato in pieno una macchina che stava svoltando. L’impatto non è stato violento, ma nella successiva caduta sull’asfalto il ragazzino avrebbe riportato alcuni traumi, soprattutto agli arti superiori.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto è stata inviata un’ambulanza dei volontari di Villa Carcina. Dopo le prime cure, il 17enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Gardone Val Trompia per gli accertamenti del caso.

Rilievi e viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale della Valtrompia: sono ancora al vaglio la dinamica e le responsabilità dell'incidente, ma pare che la moto stesse effettuando un sorpasso.