Bimbo investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce: paura in paese

Tanta paura a Inzino, frazione di Gardone Val Trompia, nella mattinata di giovedì 17 novembre. Lungo via Matteotti, in prossimità della farmacia comunale, un bambino di 10 anni è stato investito da un’auto.

Il bimbo era appena uscito di casa per andare a scuola e - mentre attraversava la strada nei pressi delle strisce pedonali - una Citroen lo ha urtato, sbalzandolo sull'asfalto. Fortunatamente, l’impatto è avvenuto a velocità non sostenuta e non è stato violento.

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, verso le 7.20 e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza dei volontari di Villa Carcina e un’automedica. L’allarme è poi rientrato: dopo le prime cure prestate dai sanitari, il bambino è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia. Avrebbe riportato lesioni non di grave entità e le sue condizioni non sono preoccupanti.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Gardone Val Trompia che indagano sull'accaduto, per accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell’auto.