Auto sbanda, poi il terribile ‘volo’ nel burrone: si ferma a pochi centimetri dal fiume

Lunedì mattina, poco dopo le 11, un uomo di 40 anni ha perso il controllo di una Fiat Punto mentre percorreva via Due Giugno a Gardone Val Trompia. La macchina è uscita di strada, finendo poi nella scarpata che declina verso il fiume Mella: solo la presenza degli alberi, e un pizzico di fortuna, ha impedito che finisse in acqua.

Per i soccorsi sono sopraggiunte un'ambulanza, un'automedica e i vigili del fuoco. Il giovane uomo al volante - nonostante la dinamica spaventosa - non ha riportato gravi ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito all’ospedale di Gardone Val Trompia e poi ricoverato in codice verde.

La dinamica è al vaglio del corpo intercomunale di polizia locale della Valle Trompia. Stando a una prima ricostruzione, il 40enne avrebbe perso il controllo dell’utilitaria a causa di un improvviso malore accusato mentre percorreva un lungo rettilineo.