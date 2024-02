Si schianta con l'auto davanti alla scuola guida: ragazzo portato al Civile

Mancavano poco minuti alle 22.30, mercoledì notte, quando un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava lungo la Sp345 a Gardone Val Trompia, finendo per schiantarsi a lato della carreggiata. Il 'botto', piuttosto violento, è avvenuto altezza dell'Autoscuola Scaini, nel tratto di Provinciale che prende il nome di via Matteotti.

Scattato l'allarme alla centrale operativa del 112, per i soccorsi sono state subito inviate due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi del caso.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina, mentre il giovane è stato preso in cura dai sanitari ed è stato portato all'ospedale Civile: ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita. Visto l'orario notturno, non ci sono stati particolari disagi per la viabilità.