Auto si schianta contro un albero: coppia e bimbo di un anno in ospedale

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito grave, per un incidente stradale avvenuto a Gardone Val Trompia, dove – nella notte tra giovedì e venerdì – un’auto è finita fuori strada lungo via Matteotti.

Mancavano pochi minuti all’una: secondo la ricostruzione dei carabinieri di Gardone Val Trompia, il conducente di una Opel Mokka – pare per un colpo di sonno – è uscita di strada andando a sbattere contro un albero, terminando poi la sua corsa nella corsia opposta: in quegli instanti non stava passando nessun altro veicolo, e si sono evitate ben più gravi conseguenze.

Nell'incidente sono rimati coinvolti una coppia di 26 e 35 anni, insieme a un bambino di un anno. Sul posto si sono precipitate tre ambulanze. I feriti sono stati portati in ospedale al Civile di Brescia; non preoccupano le condizioni del bimbo, ricoverato al Pediatrico in codice giallo.