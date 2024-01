Spaventoso frontale sulla Provinciale: un ferito al Civile e caos traffico

Un uomo di 55 anni ricoverato al Civile con traumi per fortuna non di grave entità (la prognosi è di 10 giorni) e il traffico è rimasto a lungo paralizzato. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri (giovedì 25 gennaio) a Gardone Val Trompia, all'altezza dello stabilimento della fabbrica d'armi Beretta.



Tutto è accaduto verso le 16.20: stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale, una station wagon Audi avrebbe invaso l'opposta carreggiata, scontrandosi frontalmente con un'utilitaria bianca che, a seguito dell'urto, ha fatto un testacoda, terminando la corsa sul marciapiede.

Ad avere la peggio nello schianto è stato proprio il 55enne, di casa nella cittadina della Valtrompia (era al volante dell'utilitaria). Soccorso dai volontari delle ambulanze di Villa Carcina e poi portato al Civile di Brescia: è stato ricoverato in codice giallo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La Provinciale non è stata chiusa al traffico: ma nel tratto dove è avvenuto l'incidente è stato istituito il senso unico alternato, per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli: inevitabilmente lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.