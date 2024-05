Caduta shock dalla moto: ragazzino batte il volto sull’asfalto

Attimi di paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, domenica 5 maggio, a Gardone Riviera a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un ragazzino di 14 anni. Vittima di una brutta caduta dalla moto da cross che stava guidando, avrebbe battuto con violenza il volto sull’asfalto di via Fontane.

La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 16 e sul posto è stata inviata un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, oltre a una pattuglia della polizia stradale di Salò, che si è occupata dei rilievi. Sanguinate e spaventato, il 14enne non avrebbe, fortunatamente, mai perso i sensi: dopo le prime cure è stato traferito (in codice giallo) all’ospedale di Desenzano per gli accertamenti e le medicazioni del caso.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Stradale, il 14enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della due ruote per cause che restano da chiarire.