Automobilista fa retromarcia, non si accorge di una donna e la travolge

Una donna di 90 anni, solita ad andare a prendere il pane a piedi ogni giorno, è stata investita da un'auto questa mattina a Gardone Riviera. Subito sono stati allertati i soccorsi: l'anziana è stata portata in codice giallo all’ospedale di Gavardo.

Erano quasi le 11: la 90enne stava camminando lungo via Trieste, quando è stata involontariamente colpita da un'auto che stava facendo retromarcia. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica, insieme ai carabinieri di Gardone Riviera.



La donna è stata subito medicata e portata in ambulanza all’ospedale di Gavardo. Non è ancora possibile avere notizie riguardo le sue condizioni di salute (è stata ricoverata in codice giallo), ma sembrerebbe che, dopo l’impatto, sia rimasta sempre cosciente. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Gardone Riviera.