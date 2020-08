Auto travolge un ciclista: parabrezza sfondato, poi il volo sull'asfalto

Pauroso incidente lunedì pomeriggio a Gardone Riviera, non lontano dal Vittoriale, dal giardino botanico e dal municipio: è qui che intorno alle 16 è stato lanciato l'allarme al 112, in codice rosso, per le condizioni di un ciclista di 37 anni che è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto, dopo essere stato centrato in pieno da un'auto in movimento.

La vettura arrivava da Via dei Colli, per immettersi in Via Vittoriale: il conducente non avrebbe visto il ciclista che scendeva a bordo di una e-bike noleggiata solo poche ore prima insieme ad alcuni amici. Avrebbe provato a frenare, senza però riuscire a evitare l'impatto: il ciclista, un turista italiano in vacanza sul Garda, è stato prima scaraventato sul parabrezza (andato in frantumi) e poi sbalzato rovinosamente sull'asfalto.

Impatto violentissimo, allarme in codice rosso

Come detto, inizialmente le sue condizioni parevano gravi: a seguito dei primi accertamenti medici l'allarme è rientrato, derubricato dal primo codice rosso a un più rassicurante codice giallo. In via precauzionale, vista la violenza dell'impatto, la centrale operativa di Areu ha comunque mobilitato l'elicottero, decollato da Brescia.

Il ferito nel frattempo è stato medicato e caricato sulla barella spinale dai volontari di Valtenesi Soccorso, arrivati a bordo di un'ambulanza, con il supporto degli operatori sanitari dell'automedica. I rilievi sono stati invece affidati agli agenti della Polizia Locale. A meno di un'ora dall'incidente il 37enne era già in ospedale: una gran brutta botta, con una prognosi di diversi giorni, ma nessun pericolo di vita.