Violento tamponamento tra camion: caos traffico sulla Statale

Uno schianto spaventoso, tanto da fare letteralmente esplodere il parabrezza di un camion frigo Iveco, ma per fortuna senza gravi conseguenze per l'uomo al volante. L'incidente è avvenuto, verso le 11.30 di mercoledì, a Gardone Riviera - all'altezza del grand hotel- e ha paralizzato il traffico della statale 45bis.

Stando a una primissima ricostruzione, il camion frigo avrebbe tamponato un autotreno che era fermo in prossimità delle strisce pedonali. L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi.

Oltre ai militari, la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. Per fortuna, per nessuno dei due camionisti - un 33enne e un 62enne - si è reso necessario il trasporto in ospedale: per loro lievi ferite, medicate sul posto dai volontari di Garda soccorso.

Più complicate le operazioni di rimozione del camion frigo, pesantemente danneggiato dall'impatto. E Il traffico è andato in tilt: alle 12.30 ancora si segnalavano code e rallentamenti per 8 km, nel tratto compreso tra Salò e Toscolano.