Il bimbo investito è stato operato d'urgenza: è in prognosi riservata

Restano gravi le condizioni del bimbo di 4 anni travolto da un’auto a Gardone Riviera, nel pomeriggio di martedì due aprile, sotto gli occhi dei genitori, del fratellino e della sorellina. Il piccolo ha riportato lesioni alle gambe e alla testa: nelle scorse ore è stato sottoposto d’urgenza un intervento chirurgico. I medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il bambino è stato trasferito d’urgenza con l’eliambulanza, non avrebbero ancora sciolto la prognosi.

Nel frattempo la polizia locale di Salò e Gardone Riviera sta visionando i filmati delle telecamere e raccogliendo le testimonianze dei presenti per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto in pieno centro, lungo corso Zanardelli. Stando a una prima ricostruzione, l’intera famiglia tedesca, approdata sul Garda per una vacanza, stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali situate all’altezza del Grand Hotel di Gardone: il piccolo sarebbe corso in avanti, per cause da accertare, finendo per essere colpito in pieno da una Hyundai.

Un impatto violento, che il conducente dell’auto non avrebbe potuto evitare: il piccolo è stato sbalzato sull’asfalto, riportando un trauma cranico e traumi agli arti inferiori. Soccorso inizialmente da un'automedica e un'ambulanza, è stato poi affidato alle cure dell'équipe medica dell'elisoccorso, che lo ha poi trasportato d'urgenza nel nosocomio bergamasco. Al suo capezzale ci sono i genitori e suoi fratelli: la loro vacanza in un agriturismo del Benaco si è interrotta bruscamente e drammaticamente.