La mamma l'allatta in auto, poi l'incidente: bimba soccorsa dall'eliambulanza

Attimi di grande paura per una una bimba di due anni, coinvolta in un incidente stradale a Gardone Riviera verso le 14 di ieri, lunedì 4 marzo.

A causare il sinistro una Fiat Idea, che, scendendo lungo via Ronciglio, ha urtato un lampione e poi, fuori controllo, si è scontrata con una Volkswagen Golf che stava sopraggiungendo nel senso opposto di marcia. Nulla di grave, l'impatto è avvenuta a bassa velocità, ma – in quell'istante – sembra che in uno degli abitacoli la mamma fosse intenta ad allattare la piccola: non era quindi nel seggiolino, correttamente legata, come prevede il codice della strada. La bimba è rimasta lievemente ferita: per lei qualche contusione, niente di preoccupante.

Vista la giovanissima età, tuttavia, è stato fatto intervenire l'elisoccorso, che ha provveduto a portarla al Pediatrico del Civile per il ricovero e tutti gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Locale.