Schianto spaventoso: auto 'vola' nel cortile di una casa

Pauroso incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 giugno, a Inzino di Gardone Val Trompia. Poco dopo le 13.30, un'utilitaria Renualt è piombata nel cortile di un'abitazione privata, mentre percorreva una ripida discesa perpendicolare a via Monte Guglielmo.

Un incidente, a dir poco rocambolesco, che poteva avere conseguenze tragiche. È andata bene, per fortuna, alla donna che viaggiava a bordo dell'utilitaria che, dopo aver sfondato la recinzione, ha finito la sua corsa ruote all'aria.

Soccorsa dai vigili del fuoco e dai volontari dell'Odv di Villa Carcina, avrebbe riportato seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

La dinamica e le cause dello schianto sono al vaglio degli agenti della polizia locale di Gardone Val Trompia che si stanno occupando dei rilievi di rito.