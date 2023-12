Camion resta incastrato nella galleria: traffico nel caos sulla Statale

Un'altra 'odissea' lungo la SS45bis Gardesana Occidentale, a causa di un camion rimasto incastrato nella galleria Ciclopi a nord di Gargnano.

Giovedì mattina, verso le 9, un autocarro per il trasporto di prodotti alimentari è rimasto bloccato nella volta rocciosa all'altezza del secondo semaforo, mentre viaggiava in direzione di Riva del Garda; in quell'istante stava transitando un altro veicolo, il camionista si è 'allargato' sulla destra e l'incidente è stato inevitabile.

Tutto bloccato, con code chilometriche in entrambe le direzioni. Per liberare il mezzo pesante sono intervenuti altri camionisti: utilizzando delle cinghie da traino, dopo circa un'ora il tir è stato spostato e il traffico è tornato a scorrere.

Incidenti di questo genere non sono una novità, all'interno di una galleria di roccia che risale ormai al 1931 e non più adatta alla mole di veicoli in transito ai giorni nostri. Il progetto per il raddoppio del tunnel esiste, il Ministero dei Trasporti ha già messo a disposizione diversi milioni di euro, ma – al momento – del cantiere non c'è nemmeno l'ombra.