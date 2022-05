Auto sbanda e si ribalta in un canale: due persone estratte dall'abitacolo

Lago di Garda. Per cause ancora da accertare, una Dacia Duster è uscita di strada intorno alle 12.10 di ieri, 17 maggio, lungo via per Marciaga a Garda. La vettura, con a bordo la guidatrice ed un passeggero, si è incastrata nel canale che scorre a lato della carreggiata.

La donna alla guida è rimasta illesa ed è uscita dal mezzo grazie all'aiuto di alcuni automobilisti, che si sono subito fermati per prestare soccorso. Per estrarre il passeggero, fanno sapere i colleghi di Veronasera, sono invece intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, con due mezzi e cinque uomini. Il ferito è stato prima stabilizzato dai sanitari della Croce Rossa, poi i pompieri l'hanno imbragato ed issato fuori dall'abitacolo. Una volta liberato, è stato trasportato all'ospedale di Peschiera in ambulanza.

Durante le operazioni di soccorso, durate quasi due ore, la strada è stata chiusa al traffico. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso con la messa in sicurezza del manto stradale e il recupero dell'auto.