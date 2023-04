Terrificante frontale auto-camper: uomo in gravi condizioni

Uno schianto frontale tra un’auto e un camper è avvenuto ieri mattina, mercoledì 12 aprile, nella galleria Orione sulla SS 45 Bis, la direttrice che collega Riva del Garda e Limone. La chiamata al Nue (Numero unico emergenze) 112 è arrivata alle 10.21 e sul posto, oltre ai vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, sono giunte tre ambulanze. Poco dopo si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Quattro le persone rimaste coinvolte nell’incidente: si tratta di un uomo di 55 anni, un ragazzo di 20 anni, una donna di 48 anni e un altro uomo di 50 anni, tutti trasportati in ospedale. Ad avere la peggio è stato il 55enne, elitrasportato in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare anche le attrezzature in dotazione al corpo gardesano per estrarre uno dei feriti rimasto incastrato in una delle vetture. Una volta terminato il soccorso alle quattro persone coinvolte, è stata messa in sicurezza l’area e la viabilità ha ripreso a circolare in maniera fluida.



Fonte: Trentotoday.it