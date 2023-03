Pauroso schianto tra auto in tangenziale: feriti due ragazzi

Sono stati ricoverati entrambi alla Poliambulanza i due ragazzi che, verso le 2 della notte tra venerdì e sabato, sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale lungo la Provinciale 11 a Lonato del Garda.

Lo schianto – la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine – è avvenuto in prossimità della galleria che conduce a Desenzano, all'uscita del lato est in località Feniletto. A scontrarsi le auto dei due giovani, una 21enne e un 29enne.

Scattato l'allarme, la centrale operativa del 112 ha inviato in soccorso tre ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della Stradale di Brescia. Dopo le prime cure sul poso, i ragazzi sono stati portati entrambi nel nosocomio cittadino per il ricovero in codice giallo.