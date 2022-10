Schianto in galleria tra un'auto e due camion: un ferito grave, caos traffico

Incidente in galleria sulla Strada provinciale 510, in territorio di Iseo: coinvolti due mezzi pesanti e un autoveicolo. E' successo poco dopo le 12.30 di lunedì: secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, la Fiat Sedici guidata da un 64enne di Cividate Camuno avrebbe improvvisamente sbandato subito dopo aver varcato l'ingresso della galleria Covelo.

Inevitabile, in quel momento, lo schianto con un camion che viaggiava in direzione opposta, fortunatamente a bassa velocità: nella carambola la vettura è stata poi sbalzata nuovamente sull'altra corsia, dopo ha centrato un secondo mezzo pesante, fino a concludere la sua corsa contro la parete della galleria.

Ricoverato in ospedale

Per lunghi attimi si è temuto il peggio, anche se i primi accertamenti hanno poi scongiurato la gravità delle ferite riportate: il 64enne alla guida della Fiat è stato soccorso dall'automedica e dai volontari della Croce Rossa di Palazzolo, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile di Brescia (dove è stato ricoverato in codice giallo). Illesi i conducenti dei due camion.

Galleria chiusa al transito e traffico in tilt per diverse ore: al lavoro anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale, intervenuti per la bonifica e la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'incidente.