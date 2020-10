Auto sale sul cordolo, poi si ribalta in galleria: donna estratta dall'abitacolo

Quasi per miracolo non ha riportato gravi lesioni, la donna di 83 anni protagonista di uno spaventoso incidente avvenuto all'interno della galleria di Anfo, sulla Provinciale 237, domenica mattina verso le 10.

Stando a una prima ricostruzione, l'anziana signora - residente a Cremona - sarebbe salita con la sua Hyundai i10 sopra il cordolo laterale: a quel punto non è più riuscita a riprendere il controllo del mezzo, che ha finito per ribaltarsi ruote all'aria in mezzo alla carreggiata, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli.

L'83enne è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Vestone, poi i volontari dell'ambulanza di Ponte Caffaro l'hanno portata in ospedale a Gavardo; è stata ricoverata in codice giallo. Per permettere i soccorsi la strada è stata prima chiusa, poi gestita a senso unico alternato, senza particolari disagi per il traffico.