Si schianta furgone del soccorso medico: morta la 27enne Gaia Volpes

Come ultimo, disperato tentativo era stato allertato anche l’elisoccorso decollato da Brescia, ma – purtroppo – è dovuto ritornare vuoto all’ospedale Civile. Non c’è stato nulla da fare per Gaia Volpes, la 27enne coinvolta in un terribile incidente stradale a Bagnolo San Vito (Mn), verso le 15 del 5 novembre.

Per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Stradale di Ostiglia, il furgoncino sul quale viaggiava (un Doblò del trasporto sanitario di Amica Emergenza Mantova) è uscito di strada lungo via Romana Nuova, mentre viaggiava in direzione del ponte per San Benedetto.

Nell’abitacolo erano presenti in tutto quattro persone: l’automobilista, un 54enne che ha riportato lesioni al collo e al torace; un 71enne finito in ospedale per accertamenti; un uomo rimasto ferito a un braccio; infine la povera Gaia Volpes, seduta sul sedile posteriore, per la quale non c’è stato nulla da fare. La giovane era un’operatrice dell’associazione dedita al soccorso medico.