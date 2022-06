Incidente auto-scooter, poi la corsa in ospedale: Gabriella è morta

Ancora sangue sulle strade bresciane, stavolta in città. La vittima è la 57enne Gabriella Scaratti, residente a Travagliato: è morta poco dopo l'arrivo in ospedale per le conseguenze del tremendo impatto. Tutto è successo intorno alle 20, in Via San Zeno all'incrocio con Via Lamarmora: la donna era in sella al suo scooter quando, mentre si stava immettendo sulla strada, si è schiantata con un'Audi A4 che forse procedeva in direzione opposta.

Sbalzata sull'asfalto

Impatto violentissimo, inevitabile e fatale: la donna è stata sbalzata per diversi metri sull'asfalto, per la violenza dello scontro ha pure perso il casco. All'arrivo dei soccorsi era a terra, esanime, priva di conoscenza: è stata rianimata a lungo, il suo cuore batteva ancora, trasferita d'urgenza alla Poliambulanza. Dove è morta, purtroppo, poco dopo.

Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca, che ha provveduto al trasporto in ospedale, in codice rosso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Brescia: gli agenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Illesa la conducente dell'Audi, una donna di 50 anni che è stata comunque accompagnata in ospedale per lo shock.